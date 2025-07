Nach brutaler Attacke: Kamel lernt mit Beinprothese zu gehen

In Pakistan löste der Fall von Cammie, dem auf brutale Weise ein Bein abgetrennt wurde, eine Welle der Empörung aus. Im Juni 2024 suchte Cammie in der südlichen Provinz Sindh nach Futter und betrat dabei ein Feld. Der Besitzer soll so wütend auf das Tier gewesen sein, dass er ihm sofort das rechte Vorderbein abhackte, berichtet Der Spiegel.