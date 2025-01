Es habe sich um einen Erpressungsversuch gehandelt, sagte der Polizeichef von Paris , Laurent Nuñez, am Montag dem Sender RTL. "Der Anstieg von Jugendgewalt ist unerträglich", betonte er.

Der 14-Jährige starb an den Folgen seiner Verletzung

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Sie stehen im Verdacht, den 14-Jährigen nach seinem Fußballtraining am Freitag gegen 20.00 Uhr in der Nähe des Stadions aufgefordert zu haben, ihnen sein Mobiltelefon zu geben. Als dieser sich geweigert habe, habe einer von ihnen ihn mit einem Messer verletzt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Ein Freund habe Erste Hilfe geleistet und die beiden Verdächtigen identifiziert.