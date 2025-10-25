Tourist stirbt nach Sturz von Mauer des Pantheons in Rom

Ein japanischer Tourist ist am Freitagabend in Rom ums Leben gekommen, nachdem er von der Umfassungsmauer des Pantheons gestürzt war. Der etwa 70-jährige Mann fiel in einen Graben in eine Tiefe von rund sieben Metern. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen, wie Medien berichteten.

Um den Mann zu erreichen, mussten Feuerwehrleute das Eingangstor außerhalb des Pantheons aufbrechen. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.