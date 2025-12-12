Japan: Wieder starkes Erdbeben im Norden des Landes gemeldet

Der Norden Japans ist von einem Erdbeben der Stärke 6,7 erschüttert worden. Die Meteorologiebehörde gab am Freitag eine Warnung vor bis zu einem Meter hohen Tsunamiwellen heraus.

Die Region war erst Anfang der Woche von einem Beben der Stärke 7,5 erschüttert worden. Dabei wurden mindestens 50 Menschen verletzt. Japan liegt in einem der tektonisch aktivsten Gebiete der Welt. Der Inselstaat wird jedes Jahr von etwa 15.00 Erdbeben erschüttert.