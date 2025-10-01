Weltberühmte Primatenforscherin Jane Goodall gestorben

Die britische Primatenforscherin und Umweltaktivistin Jane Goodall ist tot. Wie ihr Institut am Mittwoch mitteilte, starb sie im Alter von 91 Jahren im US-Staat Kalifornien. Goodall sei während einer Vortragsreise durch die USA "eines natürlichen Todes gestorben", erklärte das Institut.

"Dr. Goodalls Entdeckungen als Ethologin revolutionierten die Wissenschaft, und sie setzte sich unermüdlich für den Schutz und die Wiederherstellung unserer natürlichen Umwelt ein", hieß es vonseiten des Jane-Goodall-Institutes, das sie 1977 gegründet hatte. Dieses hatte sich zum Ziel gesetzt, die Forschung in Gombe sowie Naturschutz- und Entwicklungsbemühungen in ganz Afrika zu unterstützen. Im Laufe der Zeit hat sich die Arbeit der Organisation auf die ganze Welt ausgeweitet und umfasst auch Bemühungen in den Bereichen Umweltbildung, Gesundheit und Interessenvertretung.

Revolutionierte die Sicht auf Affen

Goodall wurde 1934 in London geboren. Schon als Mädchen untersuchte sie Phänomene aus der Tierwelt. 1960 begann sie mit der Erforschung einer Gruppe von Schimpansen im heutigen Gombe-Nationalpark in Tansania und revolutionierte die Sicht auf die Affen. Sie brach sämtliche Regeln, beobachtete Schimpansen in Freiheit und gab ihnen Namen, als das noch niemand tat.

Als Inspiration für ihren bereits als Kind gehegten Wunsch, in der Wildnis unter Tieren zu leben, nannte sie oft die Jugendbuchreihen "Doctor Dolittle" und "Tarzan". Scherzend sagte sie, sie sei enttäuscht gewesen, weil Tarzan die falsche Jane geheiratet habe. Sie selbst heiratete den niederländischen Tierfilmer und Fotografen Hugo van Lawick, dessen Aufnahmen erheblich zu ihrem Ruhm beitrugen. Aus der Ehe mit van Lawick ging Goodalls einziger Sohn Hugo hervor. Die Verbindung zerbrach 1974 nach zehn Jahren. Später heiratete Goodall den Direktor der tansanischen Nationalparks, Derek Bryceson, der 1980 starb.