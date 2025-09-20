Italien will Feiertag des Heiligen Franziskus wieder einführen

Das italienische Parlament stimmt demnächst über die Wiedereinführung des 4. Oktobers als eines landesweiten gesetzlichen Feiertags ab, wie Kathpress am Samstag berichtet. Laut Medienberichten wurde die Abstimmung auf die kommende Woche verschoben. Beantragt wurde die Wiedereinführung von der stärksten Regierungspartei Fratelli d'Italia sowie von kleineren Parteien. Gefeiert wird an diesem Datum der Heilige Franz von Assisi, der als Nationalpatron Italiens verehrt wird.

Der 4. Oktober war 1977 zusammen mit weiteren kirchlichen Festen aus der Liste der gesetzlichen Feiertage gestrichen worden, um die nach der Ölkrise und infolge hoher Inflation notleidende italienische Wirtschaft anzukurbeln. Auch der Dreikönigstag, Fronleichnam und Christi Himmelfahrt wurden damals als nationale Feiertage abgeschafft.