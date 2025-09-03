Welt

Tragisches Unglück: 4-Jährige ertrinkt im Urlaub

Ein Strand in Italien.
Ein vierjähriges Mädchen wurde leblos im Meer vor Grado gefunden. Der tödliche Unfall ereignete sich auf dem Campingplatz "Villaggio Europa".
03.09.25, 11:34
Kommentare

Laut Medienberichten soll es sich bei dem Kind um ein Mädchen aus Deutschland handeln. Die Vierjährige wurde von Badegästen im Meer entdeckt und ans Ufer gebracht. Die Eltern dürften das Mädchen für einen Augenblick aus den Augen verloren haben.

Tragödie: Kind stirbt nach Sturz von Wasserrutsche

Ermittlungen laufen

Trotz des schnellen Eingreifens des Notarztes und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers konnte das Kind nicht mehr wiederbelebt werden. Die örtliche Polizei nahm noch am Abend die Ermittlungen zum Unglück auf. Sie wird dabei von der Carabinieri-Kompanie Monfalcone unterstützt.

Dieses Jahr ertranken bereits 18 Menschen in Österreich

Der Campingplatz "Villaggio Europa" in Grado an der nördlichen Adriaküste ist wegen seiner Lage am Meer und weiterer Attraktionen wie Wasserrutschen und Whirlpools besonders bei Familien beliebt.

(kurier.at, bea)  | 

Kommentare