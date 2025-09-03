Tragisches Unglück: 4-Jährige ertrinkt im Urlaub
Ein vierjähriges Mädchen wurde leblos im Meer vor Grado gefunden. Der tödliche Unfall ereignete sich auf dem Campingplatz "Villaggio Europa".
Laut Medienberichten soll es sich bei dem Kind um ein Mädchen aus Deutschland handeln. Die Vierjährige wurde von Badegästen im Meer entdeckt und ans Ufer gebracht. Die Eltern dürften das Mädchen für einen Augenblick aus den Augen verloren haben.
Ermittlungen laufen
Trotz des schnellen Eingreifens des Notarztes und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers konnte das Kind nicht mehr wiederbelebt werden. Die örtliche Polizei nahm noch am Abend die Ermittlungen zum Unglück auf. Sie wird dabei von der Carabinieri-Kompanie Monfalcone unterstützt.
Der Campingplatz "Villaggio Europa" in Grado an der nördlichen Adriaküste ist wegen seiner Lage am Meer und weiterer Attraktionen wie Wasserrutschen und Whirlpools besonders bei Familien beliebt.
