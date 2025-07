Der 19- und der 20-Jährige waren laut Medien auf dem Weg zur Arbeit, als ihr Auto frontal mit dem Wagen der Österreicherinnen zusammenstieß . Bei den Toten handelt es sich um zwei Jugendliche marokkanischer Herkunft, die zur Arbeit in einem Wasserpark fuhren.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Norden Sardiniens sind am Sonntag zwei junge Männer ums Leben gekommen, zwei österreichische Touristinnen kamen mit Verletzungen davon.

Unfall auf Sardinien: Österreicherinnen nicht in Lebensgefahr

Ein dritter Mitfahrer, ein 16-jähriger Freund der beiden, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Auch die beiden Touristinnen im Alter von 36 und 38 Jahren wurden verletzt und ins Krankenhaus von Nuoro gebracht, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich in dem beliebten Urlaubsort Arzachena an der Costa Smeralda. Nach einer ersten Rekonstruktion der Verkehrspolizei kam das Auto mit den jungen Männern plötzlich ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Fahrzeug mit den Österreicherinnen an Bord zusammen. Die Verkehrspolizei untersucht den genauen Hergang des Unfalls.