Fahrverbot wegen Paarungszeit: Hätte sonst "schwerwiegende Folgen"

Die Hauptstraße der Ortschaft ist von 22.00 bis 5.00 Uhr für Autos gesperrt. Damit sollen die Tiere geschützt werden. Die Hirsche haben ihre Paarungszeit zwischen September und Oktober. Die Männchen verlassen die Herde und kämpfen, indem sie ihre Geweihe gegeneinander stoßen und mit lauten Röhren ihre Rivalen vertreiben.

Die Schilder sind bereits aufgestellt: In der norditalienischen Gemeinde Chiuro, einem Naturparadies mit 2.500 Einwohnern auf 1.800 Metern Höhe im lombardischen Alpengebiet Valtellina, gilt bis zum 31. Oktober ein nächtliches Fahrverbot , um die Paarungszeit der Hirsche zu schützen. Wer sich nicht an das Fahrverbot hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 330 Euro rechnen.

Das Schauspiel ist beeindruckend und deshalb waren immer mehr Autos unterwegs, um das Spektakel in den Bergen zu erleben. Der Lärm stört jedoch die Tiere. Zudem gab es die Gefahr, dass die Hirsche die Straße überqueren, was zu Unfällen führen kann. Deshalb hat die Gemeinde die Entscheidung des nächtlichen Fahrverbots getroffen, die auch vom Nationalpark Stilfser Joch begrüßt wird. Auf den sozialen Medien der Gemeinde gibt es auch Ratschläge, wie man das Hirschspektakel während der Paarungszeit genießen kann, ohne die Tiere zu stören.

"Schwerwiegende Folgen": Nächtliches Fahrverbot während Paarungszeit

"Jedes Jahr zwischen September und Oktober hallt der Ruf des Hirsches durch die Wälder. Eine Störung kann schwerwiegende Folgen sowohl für die Fortpflanzung der Tiere als auch für die Sicherheit der Menschen haben. Um dieses Ereignis sicher und im Einklang mit der Natur zu erleben, ist es wichtig, auf den Wegen zu bleiben, sich an versteckten Orten aufzuhalten, Ferngläser zu verwenden, um die Hirsche zu beobachten, ohne sie zu stören, und lautstarke Gespräche oder den Einsatz von Lautsprechern zu vermeiden. Auch das Benutzen von Scheinwerfern zum Beleuchten der Tiere sollte vermieden werden", heißt es auf der Webseite der Gemeinde.