Italien hebt die Autobahnmaut an

Die Autobahnmaut in Italien steigt ab Jänner 2026 um 1,5 Prozent und wird damit an die Inflation angepasst - trotz mehrfacher Versuche der Regierung in Rom, Erhöhungen zu verhindern. Das Verkehrsministerium zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung, die auf einer Bestimmung der Verkehrsregulierungsbehörde ART beruht und durch ein Urteil des Verfassungsgerichts bestätigt wurde.

In einer Mitteilung erklärte das Verkehrsministerium, das Verfassungsgericht habe die Bemühungen der Regierung "zunichtegemacht", die Tarife bis zur Festlegung neuer wirtschaftlich-finanzieller Pläne einzufrieren. Nach den Entscheidungen der Verkehrsregulierungsbehörde und der Verfassungsrichter könne das Ministerium nicht mehr eingreifen.