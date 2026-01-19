Ungeklärter Vorfall in Israel: Zwei Babys tot, 50 Kinder im Krankenhaus

Bei einem Vorfall in einer Betreuungseinrichtung in Israel sind Medienberichten zufolge am Montag zwei Babys ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere Kinder seien für Untersuchungen und medizinische Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf das Bildungsministerium, die Einrichtung in einem mehrheitlich von Ultraorthodoxen bewohnten Viertel in Jerusalem habe keine Lizenz.