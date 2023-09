Influencerin wegen Auftragsmord an Liebhaber ihrer Mutter verurteilt

Weil er ihre Mutter nach einer Affäre mit einem Sexvideo erpresste, hat eine Influencerin in Großbritannien einen Mann sowie dessen Freund in eine tödliche Falle gelockt. Die 24-Jährige sowie ihre 46 Jahre alte Mutter wurden deshalb am Freitag in der Stadt Leicester wegen Doppelmords jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie müssen Jahrzehnte im Gefängnis verbringen, bevor sie freigelassen werden können.

Der Richter ging auf den Internetauftritt der Tochter, die mit Schönheits- und Modetipps Zehntausende Follower gesammelt hatte, ein: "Ihr geschmackloser Ruhm während Ihrer Karriere als Influencerin hat dazu geführt, dass Sie völlig von sich selbst besessen sind", sagte der Richter.

Opfer war erst 21 Jahre alt

Die Mutter hatte die Affäre mit einem 21-Jährigen im Jänner 2022 beendet, der daraufhin drohte, ihrem Ehemann sexuell explizites Material zu schicken. Die Frau übergab den Fall ihrer Tochter, die bei Youtube und Tiktok als Influencerin bekannt war. Sie organisierte im Februar ein Treffen mit dem Mann, aber organisierte mehrere Leute, die ihn angreifen sollten.

Am verabredeten Ort angekommen, bemerkten der 21-Jährige und sein gleichaltriger Kumpel mehrere Vermummte in zwei Autos. Es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd, bei der das Fahrzeug der jungen Männer gerammt wurde, von der Straße abkam, gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging. Beide Insassen starben.

Die Influencerin muss mindestens 31 Jahre und acht Monate im Gefängnis verbringen, die Mutter 26 Jahre und neun Monate. Zwei Komplizen, die im selben Auto saßen, wurden ebenfalls wegen Doppelmords zu mindestens 36 beziehungsweise 26 Jahren Haft verurteilt, zwei Männer und eine Frau in dem zweiten Auto wegen Totschlags zu 11 bis knapp 15 Jahren. Ein achter Angeklagter wurde freigesprochen.