400.000-Euro-Diebstahl aus Luxushotel: Influencerin soll Drahtzieherin sein

Das Hotel Wellington , gelegen an der Goldenen Meile im Madrider Nobelviertel Salamanca , ist eine der exklusivsten Adressen der spanischen Hauptstadt . Im September vergangenen Jahres wurde das Hotel Schauplatz eines Verbrechens : Aus dem Zimmer eines Hotelgasts wurden Schmuck und Bargeld im Wert von rund 400.000 Euro gestohlen. Besonders brisant: Eine in Spanien bekannte Influencerin soll die Tat orchestriert haben.

Opfer des Diebstahls ist laut Medienberichten ein 43-jähriger mexikanischer Geschäftsmann. Er kam am Mittwoch, 25. September 2024, in der spanischen Hauptstadt an. Drei Tage später verließ er gegen 9.30 Uhr sein Zimmer im Hotel Wellington. Als er am Nachmittag zurückkehrte, fand er die Tür aufgebrochen vor. Das Zimmer war durchwühlt und der Inhalt des Safes - drei Luxusuhren im Wert von 360.000 Euro sowie weitere teure Armbänder, Bargeld und persönliche Gegenstände - entwendet worden.