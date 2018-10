Indonesien: Noch immer 5.000 Vermisste nach Erdbeben und Tsunami

Die Rettungskräfte in Indonesien stellen die Suche nach Opfern der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe am Donnerstag ein. Opfer, die bis dahin nicht geborgen werden können, werden für vermisst erklärt, wie ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde am Sonntag ankündigte. In Einzelfällen könnte die Suche zwar noch fortgesetzt werden. Aber breit angelegte Bergungsaktionen mit vielen Helfern und schwerem Gerät würden auslaufen. Auch mehr als eine Woche nach dem Erdbeben der Stärke 7,5 konnten im Süden der Touristenstadt Palu noch Hunderte verschüttete Opfer nicht geborgen werden. Stellen, an denen die Erde nicht nur gebebt, sondern sich der Boden auch noch verflüssigt hat und ganze Häuser im Schlamm versanken, sollen freigelegt und in öffentliche Plätze wie Parks oder Sportstätten umgewandelt werden. Niemand solle mehr auf so gefährlichem Boden wohnen, sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde. Zugleich kündigte er Untersuchungen an, um weitere Gebiete ausfinding zu machen, die von einer sogenannten Bodenverflüssigung bedroht sein könnten.