In Schlucht gestürzt: Mann überlebte sechs Tage eingeklemmt im Auto

Nur durch einen Zufall ist ein 27-Jähriger im US-Bundesstaat Indiana gerettet worden, nachdem er nach einem Unfall knapp eine Woche lang in seinem Pick-up eingeklemmt war. Zwei Männer, die an einem Fluss knapp 64 Kilometer südöstlich von Chicago zum Angeln unterwegs waren, entdeckten den Unfallwagen unter einer Brücke der Interstate 94, wie die örtliche Polizei am Dienstag (Ortszeit) mitteilte.