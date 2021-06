Hunderte meldeten sich für Ehrenamt, wurden geimpft, gingen wieder

Gemeldet, geimpft, gekündigt: Fast 200 Menschen in zwei Berliner Gemeindebezirken kurz nach oder im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Erhalt einer Impfbescheinigung ihre Bereitschaft als Wahlhelfer zurückgezogen. In ganz Berlin dürften es viele hundert mehr sein. Durch die freiwillige Meldung zum Wahlhelfer wurden sie höher in der Impfwarteschlange gereiht – und scheinen das schamlos ausgenützt zu haben.

In Tempelhof-Schöneberg, wo sich 60 Menschen abmeldeten, hat man dazu ein recht eindeutige Vermutung. „Offenbar hat der Vorrang bei den Impfterminen für Wahlhelfende Trittbrettfahrerinnen und Trittbrettfahrer angelockt, die weder die bevorstehende Mega-Wahl noch die gemeinsame Bewältigung der Pandemie hinreichend ernst nehmen“, sagt Stadträtin Christiane Heiß zum Tagesspiegel.