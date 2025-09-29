Nach Pitbull-Attacke: Frau wurden beide Arme und Beine amputiert

Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Oklahoma verlor bei einem Hundeangriff beide Beine und Arme. Anfang September war Janelle S. mit ihrem Partner auf einer Radtour durch die Wälder des Ortes Okmulgee unterwegs, als plötzlich zwei Pitbulls auf dem Weg auftauchten und einer der Hunde die Frau zu Boden riss, wie die New York Post berichtet.

Das Tier verbiss sich im Körper der Frau und konnte nur gestoppt werden, als der Partner von Janelle S. Schüsse aus Notwehr absetzte. Die Gliedmaßen der Amerikanerin waren zu diesem Zeitpunkt bereits schwer verstümmelt.