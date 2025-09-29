Nach Pitbull-Attacke: Frau wurden beide Arme und Beine amputiert
Zusammenfassung
- Frau aus Oklahoma verlor nach Pitbull-Attacke beide Arme und Beine.
- Die Hunde gehörten einem Mann, der derzeit im Gefängnis sitzt; sie waren nach einem Einbruch frei.
- Die Verletzte wurde notoperiert, alle Gliedmaßen mussten amputiert werden.
Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Oklahoma verlor bei einem Hundeangriff beide Beine und Arme. Anfang September war Janelle S. mit ihrem Partner auf einer Radtour durch die Wälder des Ortes Okmulgee unterwegs, als plötzlich zwei Pitbulls auf dem Weg auftauchten und einer der Hunde die Frau zu Boden riss, wie die New York Post berichtet.
Das Tier verbiss sich im Körper der Frau und konnte nur gestoppt werden, als der Partner von Janelle S. Schüsse aus Notwehr absetzte. Die Gliedmaßen der Amerikanerin waren zu diesem Zeitpunkt bereits schwer verstümmelt.
Sie wurde ins Krankenhaus transportiert und notoperiert. Beim ersten Eingriff mussten der rechte Arm und das linke Bein amputiert werden. Einige Tage später kam es zu einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes und auch die weiteren Gliedmaßen wurden abgenommen.
Hundehalter in Haft
Die Hunde gehören laut der Polizei einem Mann, der momentan eine Haftstrafe absitzt. Er sei zuvor in den Wohnwagen eingebrochen worden, in dem die Hunde hausten. Aus diesem Grund konnten sie an dem Tag der Attacke frei herumlaufen.
Kommentare