Hubschrauber-Crash in den USA: Pilot verstarb nach Absturz

Im US-Bundesstaat New Jersey sind zwei Hubschrauber kurz nach Abflug von einem lokalen Flugplatz zusammengestoßen und abgestürzt. Ein Pilot starb bei dem Unfall im Atlantic County am Sonntag (Ortszeit), der Pilot des anderen Helikopters überlebte schwer verletzt, wie US-Medien unter Berufung auf Einsatzkräfte und die Luftfahrtbehörde FAA berichteten. Bei den beiden Männern handelte es sich demnach um die einzigen Insassen und Opfer des Unglücks.

Demnach kollidierten die Hubschrauber in der Luft und stürzten dicht beieinander auf ein Feld im Ort Hammonton, rund 56 Kilometer südöstlich von Philadelphia. Beide Piloten seien in Krankenhäuser geflogen worden, der Zustand des Überlebenden war der Zeitung "USA Today" zufolge kritisch.