5 Tote bei Hotel-Brand: Paar hielt sich noch im Tod umschlungen

Bei einem Brand in einem Hotel in Costa Rica sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr im Onlinedienst Facebook schrieb, brach das Feuer am Donnerstag im Morgengrauen im dritten Stock des Hotels "Oriente" im Zentrum von San José aus, der Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes. Ein älteres Paar wurde den Angaben zufolge tot im Bett gefunden, es hielt sich noch im Tod umschlungen. Drei weitere Menschen wurden tot rund 15 Meter weiter gefunden.