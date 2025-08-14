Frau wird wegen "Nilpferd-Verwandlung" der Hexerei beschuldigt

Weil Nachbarn behaupten, sie verwandle sich in ein Nilpferd und greife dann Dorfbewohner an, ist in Burundi eine Frau mit dem Vorwurf der Hexerei konfrontiert. Aus Angst suchte die verwitwete Frau aus dem Dorf Busambi am Tanganyika-See Hilfe bei den Behörden. Der Dorfchef sagte, ein Treffen habe stattgefunden, um die Vorwürfe zu untersuchen, sie hätten aber nicht bestätigt werden können.

In Dörfern an den großen Seen, wo viele Menschen vom Fischfang leben, werden Nilpferde gefürchtet. Die Tiere können äußerst aggressiv werden, wenn sie an Land weiden und sich Menschen zwischen ihnen und dem Wasser befinden.