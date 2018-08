Heftiger Disput über schlüpfrige Werbekampagne

Die Chefin der PR-Agentur „Go Vilnius“, Inga Romanovskiene, versucht die Gemüter zu beruhigen. „Wir haben Erhebungen unternommen, demnach wissen von jeweils 1000 Deutschen und Briten bloß 40 bis 50 Personen, was und wo Vilnius ist.“ Somit könne die Stadt kein Ansehen verlieren, da sie gar keines habe. Die Adressaten der Anzeigenkampagne würden sie wohl als Metapher verstehen, nicht als Einladung zum Sextourismus. Tatsächlich hat das Baltikum ein Problem mit Sauf- und Sextourismus, wobei hier die lettische Hauptstadt Riga als Metropole gilt, die gerne von Schweden angefahren wird. In Litauen liegt der Akzent eher auf dem Trinken, in den Altstadtgassen von Vilnius findet sich ein Biergarten nach dem anderen mit einem trinkfreudigen Publikum aus Skandinavien.

In Großbritannien wird für die sogenannten Junggesellenabschiedspartys jedoch mit sehr expliziten Bildern für Vilnius geworben. Vor allem geht es in den Webseiten um Stripklubs. Prostitution ist in Litauen offiziell verboten , jedoch existiert ein inoffizielles Rotlichtviertel. Bei einem litauischen Durchschnittsverdienst von rund tausend Euro brutto verfügen westliche Besucher weiterhin über eine durchaus höhere Kaufkraft.

Romanovskiene glaubt darum, dass die Regierung nun angesichts des Papstbesuchs Angst hat, dass ein unangenehmes Thema des Landes hoch kocht, das bislang unter den Teppich gekehrt worden sei, und wirft den Behörden des Landes vor, bislang nichts gegen Sextourismus und Straßenstrich unternommen zu haben.

- Jens Mattern, Vilnius