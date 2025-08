Kurios: Hamster steckte mit Po fest, Besitzerin rief Feuerwehr

Ein mit dem Hinterteil in seinem Häuschen feststeckender Hamster hat in München einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Hamsterdame namens Josy klemmte am Freitagmorgen im Eingang ihres Holzhäuschens fest, wie die Feuerwehr in der bayerischen Landeshauptstadt berichtete.

Weil die Besitzerin das Tier aus eigener Kraft nicht befreien konnte, rief sie schließlich die Feuerwehr zu Hilfe.