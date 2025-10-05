Hamburg: Bub (6) auf S-Bahngleisen gestorben

Ein sechs Jahre alter Bub ist am Samstagnachmittag in der norddeutschen Stadt Hamburg auf S-Bahngleisen tödlich verunglückt.

Einsatzkräfte fanden das Kind gegen 17.30 Uhr schwer verletzt im Stadtteil Wilhelmsburg – es erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Zuvor war der Knabe als vermisst gemeldet worden. Laut Polizei wurde er nahezu zeitgleich zum Notruf gefunden.