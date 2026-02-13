Welt

Ein Toter nach Streit in Restaurant: Polizei muss Krankenhaus schützen

Bei einem körperlichen Streit vor einem Restaurant in Hamburg ist ein Mensch gestorben. Mehrere Menschen versuchten zuvor den Verletzten im Krankenhaus aufzusuchen.
13.02.2026, 08:17

Polizeiauto in Deutschland (Symbolbild)

Nach einem körperlichen Streit zwischen mehreren Menschen in einem Hamburger Restaurant ist ein Beteiligter an seinen Verletzungen gestorben. Zeugen brachten die lebensgefährlich verletzte Person zunächst ins Krankenhaus, wo sie dann aber ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte. 

Nach Streit: Polizei muss Krankenhaus schützen

Die Mordkommission ermittelt. Weitere Details etwa zu Verdächtigen oder der Art der Verletzungen nannte die Polizei zunächst nicht.

Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 21.30 Uhr in und auf dem Parkplatz vor einem Restaurant im Stadtteil Wandsbek. Den Angaben zufolge kam es zudem an dem Krankenhaus in Marienthal zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Menschen hätten versucht, den Verletzten aufzusuchen und dadurch den Krankenhausbetrieb gestört, hieß es.

