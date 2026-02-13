Ein Toter nach Streit in Restaurant: Polizei muss Krankenhaus schützen

Nach einem körperlichen Streit zwischen mehreren Menschen in einem Hamburger Restaurant ist ein Beteiligter an seinen Verletzungen gestorben. Zeugen brachten die lebensgefährlich verletzte Person zunächst ins Krankenhaus, wo sie dann aber ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte.

Nach Streit: Polizei muss Krankenhaus schützen

Die Mordkommission ermittelt. Weitere Details etwa zu Verdächtigen oder der Art der Verletzungen nannte die Polizei zunächst nicht.