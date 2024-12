Hackerangriff auf Mailands Flughäfen

Auf die beiden Flughäfen der italienischen Finanz- und Wirtschaftsmetropole Mailand ist am Samstag ein Hackerangriff verübt worden. Die Internet-Seite, auf denen Starts und Landungen verfolgt werden können, war nicht mehr abrufbar. Der Flugbetrieb an sich lief nach Angaben der Flughafengesellschaft weiterhin normal. Zu dem Angriff bekannte sich eine prorussische Hackergruppe namens Noname057.

Die beiden Flughäfen in Mailand - Linate und Malpensa (offiziell seit einigen Monaten: Silvio-Berlusconi-Flughafen) - gehören zu den wichtigsten Drehkreuzen in Italien. In die Ermittlungen schaltete sich auch die italienische Behörde zum Schutz vor Cyberkriminalität ein. Die Hackergruppe bezeichnete die Aktion in einer Mitteilung auf Telegram als "wohlverdiente Antwort für Italiens Russland-Hasser".