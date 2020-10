Grüner Labrador-Welpe in Sardinien entzückt nicht nur Italiener

Fünf Welpen hat die Labrador-Hündin auf dem Bauernhof von Cristian Mallocci in Sardinien geworfen. Das an sich ist keine Sensation, auch nicht, dass ein Hund süßer ist als der ander. Aber beim Blick auf das Gruppenkuscheln der Welpen fällt einer sofort auf: Einer der Welpen ist grün. Er kam einfach so auf die Welt, erzählt Mallocci, der den Kleinen kurzerhand „Pistacchio“ („Pistazie“) getauft hat.