Großbrand wütet am Vesuv: Rund 2.500 Hektar zerstört

Ein Großbrand wütet derzeit in einem Grüngebiet an den Hängen des Vesuvs.

Eine hohe Rauchsäule ist aufgestiegen und ist von Neapel aus sichtbar. Vor Ort sind die Feuerwehrkräfte im Einsatz, um das Feuer im Nationalpark des Vesuvs auf einer Höhe von 1.050 Metern zu löschen, wie lokale Medien berichteten. Die Flammen, die durch Wind und hohe Temperaturen angefacht werden, hatten sich am Freitag rasch den Berghang hinauf ausgebreitet.

"Die Lage bleibt ernst", betonten die Leiter des Vesuv-Nationalparks. In der Präfektur Neapel wurde ein ständiger Krisenstab eingerichtet, an dem alle zuständigen Institutionen teilnehmen, um die Notlage zu bewältigen.