Großbrand in Londoner Wohnhaus

Die Londoner Feuerwehr brachte den Brand in der Nacht auf Donnerstag nach einem mehrstündigen Löscheinsatz um 05.01 Uhr Ortszeit (06.01 MESZ) unter Kontrolle. Eine Wohnung im vierten Stock sei stark beschädigt worden, ein großer Teil des Daches sei zerstört worden, hieß es in einer Mitteilung. Es dürfte keine Verletzten gegeben haben, 50 Hausbewohner hätten in einem nahen Pub Zuflucht gesucht.

"Der Londoner Ambulanzdienst hat bestätigt, dass niemand wegen dieses Vorfalls ins Spital gebracht wurde", teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache sei Gegenstand von Untersuchungen.