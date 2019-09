Greta Thunbergs radikale "Geschwister"

Greta Thunberg demonstrierte am Freitag vor dem Weißen Haus fürs Klima. Greta ist das freundliche Gesicht der Klimabewegung. Den New Yorker Bürgermeister hat die Schwedin schon für den Schulstreik gewonnen: „ New York City steht an der Seite der jungen Leute. Sie sind unser Gewissen. Wir unterstützen den Klimastreik am 20. September“, twitterte Bürgermeister Bill de Blasio.

Während die 16-jährige Greta mit Fridays for Future immer mehr Anhänger um sich schart und Sympathien erntet, propagiert der britische Klimaaktivist Roger Hallam (53) harten zivilen Ungehorsam. Am Freitag und Samstag wollte er den größten Londoner Flughafen, Heathrow, mit Drohnen lahmlegen. Der Mitbegründer der Klimabewegung „Extinction Rebellion“ (Rebellion gegen das Aussterben oder Rebellion für das Leben) ließ sich am Donnerstag in Handschellen aus einem Londoner Café abführen. Denn für die geplante Aktion „ Heathrow Pause“ war er bereit, ins Gefängnis zu gehen.