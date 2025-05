Tragödie auf Gran Canaria: Polizei erschießt Messerangreifer

Auf Reisende am Flughafen

Der Mann war nach Angaben der Justiz der Insel offenbar außer sich und rannte in hohem Tempo mit einem Messer in der Hand zwischen Reisenden am Taxistand des Flughafens herum, während ihn Polizisten verfolgten.

Nachdem er einen Taxifahrer angegriffen sowie einen Polizisten zu Fall gebracht und einen weiteren Beamten angegriffen habe, eröffneten die Beamten das Feuer, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist.