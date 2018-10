Geiselnahme in Köln: Polizei schließt Terrormotiv nicht aus

Die Polizei schließt nach der stundenlangen Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof einen terroristischen Hintergrund nicht aus. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend in Köln. Es wird deutschen Medien zufolge auch wegen versuchtem Mord und Körperverletzung ermittelt. Bei der Geiselnahme soll der Mann nach Angaben eines weiteren Sprechers auch geäußert haben, dass er zur Terrorormiliz IS gehöre.

Der Täter wurde bei der Polizeiaktion zu seiner Verhaftung schwer verletzt. Eine Frau, die in seiner Gewalt war, kam mit leichten Verletzungen davon. Zuvor hat der Mann einen Molotowcocktail im Bahnhofsrestaurant gezündet. Ein 14-jähriges Mädchen erlitt dabei Brandverletzungen.