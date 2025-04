100-jährige Schildkröte erstmals Mutter geworden

Mommy kam 1932 in den Zoo. "Jeder, der den Zoo in den letzten 92 Jahren besucht hat, hat sie wahrscheinlich gesehen", so Zoo-Direktorin Jo-Elle Mogerman . Im Jahr 2020 kam dann das Galapagos-Männchen Abrazzo im Alter von 96 Jahren dazu, um für Nachwuchs zu sorgen. Fünf Jahre später hat die Familienplanung mit Mommy offenbar funktioniert, denn die Babys sind Teil eines Zuchtprogramms.

In der über 150-jährigen Geschichte des Zoos sei die Geburt der Baby-Schildkröten eine kleine Sensation – ein "Meilenstein", heißt es in einer Aussendung des Zoos.

4 der 15 Arten ausgestorben

Im November 2024 legte Mommy insgesamt 16 Eier, das erste Schildkrötenbaby schlüpfte am 27. Februar. Die Jungtiere würden laut Angaben des Zoos derzeit "fressen, wachsen und zwischen 70 und 80 Gramm wiegen" (entspricht etwa einem Hühnerei).

Am 23. April sollen sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden – an genau jenem Tag, an dem Mommy vor 93 Jahren in den Zoo kam.