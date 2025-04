Frau soll in Bayern ihre 76-jährige Mutter erwürgt haben

Eine 42-Jährige soll in Günzburg im deutschen Bundesland Bayern ihre 76-jährige Mutter im Streit erwürgt haben. Die Frau sitzt nun wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Demnach hatte die Tochter am Montagmorgen selbst die Polizeiinspektion angerufen und angegeben, dass sie vermutlich ihre Mutter in einem Streit getötet habe.