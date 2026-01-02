Frau in den USA offenbar nach Puma-Attacke gestorben

In den USA ist eine Frau offenbar von einem Puma angefallen worden und gestorben. Wanderer hätten am Donnerstag im US-Staat Colorado das Tier in der Nähe der am Boden Liegenden gesehen, sagte eine Sprecherin der für Nationalparks zuständigen Behörde, Kara Van Hoose.

"Als sie sich näherten, verscheuchten sie den Puma, indem sie Steine nach ihm warfen, woraufhin er schließlich davonlief." Einer der Wanderer sei Arzt, er habe keinen Puls bei der Frau feststellen können.