Schüler in Frankreich stach mit Messer auf Kunstlehrerin ein

Polizisten in Nanterre während einer Demonstration in Frankreich.
Mehrfach Gewalttaten in den vergangenen Monaten gegen Lehrer und Mitschüler. Die Lehrerin wurde lebensgefährlich verletzt.
03.02.26, 17:01

Zusammenfassung

  • Ein 14-Jähriger hat in Südfrankreich eine Kunstlehrerin mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt.
  • Das Motiv für die Tat ist bislang unbekannt; der Schüler ist nicht durch politische oder religiöse Überzeugungen aufgefallen.
  • In Frankreich gab es in den vergangenen Monaten wiederholt Gewalttaten von Schülern gegen Lehrer oder Mitschüler.

Ein Schüler der neunten Klasse hat in Südfrankreich eine Lehrerin mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Der Schüler sei festgenommen worden und befinde sich wegen Mordversuchs in Polizeigewahrsam, sagte der Staatsanwalt von Toulon, Raphaël Balland, am Dienstag. Ein Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt. 

Der Schüler (14) habe Kunstlehrerin (60) während des Unterrichts in einer Bildungseinrichtung im Ort Sanary-sur-Mer angegriffen, sagte der Staatsanwalt.

"Schreckliches Drama" in Frankreich: Schüler erstach Frau bei Taschenkontrolle

Schüler versetzte Lehrerin Messerstiche in den Bauch

Es handle sich um einen 14-Jährigen, der nicht wegen politischer oder religiöser Überzeugungen bekannt sei, berichtete der Lokalsender France 3. Er habe der Lehrerin zwei Stiche in den Bauch und einen in den Arm versetzt.

In den vergangenen Monaten hat es in Frankreich mehrfach Gewalttaten von Schülern gegen Lehrer oder Mitschüler gegeben. Ein 14-Jähriger hatte im vergangenen Juni eine Schulassistentin im Pariser Vorort Nogent mit Messerstichen getötet. 

Im Elsass hatte ein weiterer 14-Jähriger eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und sich anschließend selbst tödliche Verletzungen zugefügt.

Messerattacke an französischer Schule: Ein Todesopfer, drei Verletzte
