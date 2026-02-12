Stronach-Prozess wegen Missbrauchsvorwürfen in Kanada gestartet

Nach mehreren Verzögerungen hat der Prozess gegen den österreichisch-kanadischen Magna-Gründer Frank Stronach wegen Missbrauchsvorwürfen in Toronto am Donnerstag offiziell begonnen. Stronach war laut einem Bericht der öffentlich-rechtliche Canadian Broadcasting Corporation (CBC) am ersten Prozesstag anwesend. Er bekennt sich nicht schuldig und weist die Anschuldigungen von sich. Die stellvertretende Staatsanwältin Julia Bellehumeur legte zunächst die Vorwürfe gegen den Milliardär dar. Sie beschrieb laut CBC, dass mehrere Fälle einem einheitlichen Muster folgen würden: So soll Stronach Frauen in eine Wohnung in Toronto mitgenommen, sie dann überwältigt und sexuell missbraucht haben, so Bellehumeur. Die Übergriffe seien ohne Zustimmung der Frauen erfolgt, Stronach habe das "gewusst oder bewusst ignoriert".

Im Anschluss machte eine der sieben Klägerinnen ihre Aussage. Sie sei 1981 von Stronach sexuell genötigt worden. Insgesamt werden laut CBC die Anschuldigungen von zwölf Frauen gegen Stronach in Kanada verhandelt, wobei diese in zwei Verfahren gesplittet wurden. Beim Prozess in Toronto werden die Vorwürfe von sieben Frauen behandelt, die übrigen Vorwürfe sollen später im Jahr in Newmarket (Ontario) verhandelt werden. Die Verhandlung in Toronto findet nur vor einer Richterin statt, eine Jury gibt es nicht. Mehrere Verzögerungen Ursprünglich hätte der Prozess bereits vor mehr als einer Woche starten sollen. Stronachs Verteidigerin, Leora Shemesh, hatte jedoch das kanadische Gericht zunächst um Aufschub gebeten, um neue Unterlagen sichten zu können. Wenige Tage später stellte sie einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, da sie befürchte, dass einige Zeugen von der Staatsanwaltschaft beeinflusst ("coached") wurden.