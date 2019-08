FR: Mann im Streit um Parkplatz erschossen

Offenbar im Streit um einen Parkplatz ist in Südfrankreich ein Mann erschossen worden. Der Mann wurde am Donnerstagabend in einer Seitenstraße in der Innenstadt von Beziers durch Schüsse niedergestreckt, wie Kommissarin Caroline Ravoux der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Wir haben es mit einem Mord auf offener Straße zu tun, der laut ersten Zeugenaussagen wegen eines Parkplatzes verübt wurde."

Das Opfer starb noch vor Eintreffen der Rettungskräfte. Der Täter flüchtete mit seinem Auto. Zeugenaussagen ermöglichten es aber, einen Verdächtigen zu identifizieren. Nach ihm wird gefahndet, wie die Kommissarin sagte. Beziers liegt nahe der französischen Mittelmeerküste zwischen den Städten Narbonne und Montpellier.