Formel-Rennwagen auf Autobahn in Tschechien gesichtet

In Tschechien soll ein Formel-Rennwagen auf einer Autobahn gefahren sein und fĂŒr Aufsehen gesorgt haben. Die Polizei habe Ermittlungen zu der mutmaßlich illegalen Fahrt aufgenommen, teilte eine Sprecherin des zustĂ€ndigen PolizeiprĂ€sidiums am Montag in Prag mit. Die Beamten stellten demnach alle Videos des Vorfalls sicher, die bisher in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Ersteller der Aufnahmen und mögliche Zeugen seien aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Der Fahrer soll auf der Autobahn D4, die Prag mit SĂŒdböhmen verbindet, bei Pribram unterwegs gewesen sei. Nach Medienberichten handelte es sich bei dem ungewöhnlichen Fahrzeug um ein Modell der italienischen Rennwagen-Schmiede Dallara. Es wurde fĂŒr die frĂŒhere GP2-Serie, den VorgĂ€nger der heutigen Formel 2, gebaut und verfĂŒgt somit nicht ĂŒber eine Straßenzulassung.