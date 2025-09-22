Am Flughafen der südfranzösischen Stadt Nizza ist ein Zusammenstoß zweier Maschinen nach Behördenangaben nur "knapp" verhindert worden.

"Ernster Vorfall": Beinahe-Kollision zweier Flugzeuge in Nizza

Ein Flugzeug der Gesellschaft Nouvelair war nach Angaben der französischen Flugsicherheitsbehörde BEA am Sonntagabend kurz vor Mitternacht gerade bei der Landung, als es nur knapp an einer Maschine der Linie Easyjet vorbeigeschrammt sei, das sich bereits auf der Landebahn befand.