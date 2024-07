Flug trotz IT-Panne: Kritik an Verkehrsminister Salvini

Während der weltweiten IT-Panne am Freitag sind auch in Italien zehntausende Passagiere in ganz Italien auf Flughäfen gestrandet.

Der Flug des italienischen Verkehrsministers Matteo Salvini vom römischen Flughafen Fiumicino in Richtung Mailand Linate hingegen sei nur mit kurzer Verspätung abgehoben, kritisierten einige Oppositionspolitiker am Samstag.