Fliegende Matratze landete auf einem Restaurant-Tisch

Ein gefährliches Eigenleben hat im deutschen Hofheim am Taunus eine alte Matratze entwickelt. Ihr Besitzer wollte sie entsorgen und warf sie zusammengebunden aus dem Fenster im zweiten Stock seines Wohnhauses. Zuvor hatte sich der 76-Jährige vergewissert, dass niemand im Hof seines Hauses war, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Matratze federte jedoch vom Boden ab und flog über eine Mauer in eine benachbarte Gaststätte. Dort saß nach Polizeiangaben eine Mutter mit zwei Kindern auf der Terrasse „und bekam etwas, was sie nicht bestellt hatte und was so auch nicht auf der Karte stand“.

Platzwunde



„Auf einmal wurde es dunkel“, sagte die 43-Jährige der Polizei. Die Matratze riss auf ihrem Flug ein paar Ziegel von der Mauer mit, die ebenfalls am Tisch des Restaurants niedergingen. Die Mutter erlitt eine Platzwunde am Kopf, die Kinder blieben unverletzt.

Den Tränen nahe

Die Familie habe Glück im Unglück gehabt. Der Verursacher des Unfalls sei den Tränen nahe gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Falls die Geschädigte keine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung stelle, werde die Sache wohl eingestellt und unter „dumm gelaufen“ verbucht.