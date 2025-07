Waldbrände: Grand-Canyon teilweise geschlossen, Dorf evakuiert

Die Einsatzkräfte sprechen von extremen Bedingungen : Hitze bis zu 46 °C, trockene Vegetation und unberechenbare Windböen machen eine direkte Brandbekämpfung hochriskant. "Das Feuerverhalten war so extrem, dass es nicht möglich war, die Flammen direkt zu bekämpfen", teilte das Bureau of Land Management mit.

Insgesamt wurden laut National Park Service rund 500 Personen in Sicherheit gebracht. Besucher wurden vollständig vom North Rim evakuiert, während sich Parkpersonal und Anwohner nun vor Ort in Sicherheit bringen müssen. Der Zugang zum Gebiet ist bis auf Weiteres gesperrt, Reservierungen wurden storniert. "Die meisten der Evakuierten waren Camper", erklärte Jon Paxton , Sprecher des Sheriffbüros von Coconino County. "Die Gegend ist Hochwüste mit offenen Waldflächen – beliebt für Wildcamping."

Weitere Evakuierungen

Im ebenfalls im Westen der USA gelegenen Nationalpark Black Canyon of the Gunnison in Colorado wurden ebenso Besucher evakuiert. Es gab Waldbrände an mehreren Rändern des Parkgebiets.

Blitzschlag habe die Feuer ausgelöst, hieß es auf der Parkwebseite. Von Behördenseite gab es die Warnung, bei sehr starkem Rauch in der Gegend zu Hause zu bleiben.