Festnahmen nach Party-Nadel-Attacken in Frankreich

In Frankreich h√§ufen sich mysteri√∂se Attacken mit Nadeln bzw. Spritzen. Nun hat es zwei Festnahmen gegeben, wie der Spiegel berichtet. In Toulon, im S√ľden Frankreichs, soll ein 20-J√§hriger Konzertbesucher mit einer Nadel oder einer Spritze gestochen haben. Rund 20 Personen meldeten entsprechende Verletzungen. Zwei Frauen identifizierten einen mutma√ülichen T√§ter, der am Sonntag festgenommen wurde. Eine Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert, die Angriffe hatten unter den Besuchern ausgel√∂st.

Vorfälle auch bei Festival

Eine ähnliche Attacke wurde am Wochenende bei einem Festival im Osten Frankreichs gemeldet: Sieben Personen berichteten von Stichverletzungen. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein Mann festgenommen. Zu den Motiven der Männer lägen keine Angaben vor.

Mehr als hundert Fälle

Seit Jahresbeginn wurden in Frankreich mehr als hundert F√§lle von jungen Menschen gemeldet, die in Klubs oder auf Festivals mit Nadeln oder Spritzen verletzt worden sein sollen. Die Betroffenen berichteten √ľber √úbelkeit, Schwindel und einem scharfen Schmerz. An der mutma√ülichen Einstichstelle bildete sich ein roter Punkt mit einem ringf√∂rmigen blauen Fleck. Die Beh√∂rden raten Opfern, ein Blutbild erstellen zu lassen. Teilweise wurden pr√§ventive Behandlungen gegen HIV und Hepatitis verschrieben. Bisher wurden keine Vergiftungen oder Verabreichungen von Drogen nach den Angriffen festgestellt.