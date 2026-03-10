Ein 20 Jahre alter Häftling ist in Frankreich auf ungewöhnliche Weise aus dem Gefängnis ausgebrochen.

Zwei Komplizen, die sich mit falschen Papieren als Polizisten ausgaben, holten den jungen Mann aus dem Gefängnis von Villepinte bei Paris ab - angeblich, um ihn einem Untersuchungsrichter vorzuführen. Der Trick-Ausbruch sei erst zwei Tage später bemerkt worden, hieß es am Dienstag aus informierten Kreisen. Die Justiz nahm Ermittlungen auf.