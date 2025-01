Falsche Krankenschwester entführte Baby aus Spital

Es ist wohl der Alptraum aller Eltern: Nicht einmal 24 Stunden nach der Geburt ist ein Baby aus einem Krankenhaus in Italien entführt worden - von einer Frau, die sich als Krankenschwester ausgegeben hatte. Nach einer Großfahndung in der Stadt Cosenza in der Region Kalabrien konnte die Entführerin des Neugeborenen aufgespürt und das Baby den besorgten Eltern zurückgegeben werden.

Videokameras überführen Entführerin

Die Polizei sperrte zunächst alle Ausfahrten der Stadt. Die Behörden konnten der Frau dann durch die Aufnahmen der Überwachungskameras der Klinik auf die Spur kommen. Am Stadtrand von Cosenza, kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn, konnte ein Fahrzeug von der Polizei gestoppt werden. An Bord waren den Behörden zufolge die Frau, deren Mann sowie das entführte Baby. Die Frau und der Mann wurden daraufhin festgenommen. Die Eltern, die in dem Krankenhaus gewartet hatten, konnten ihr Baby wieder in die Arme schließen.

Wie italienische Medien berichteten, hatte das Paar die Tat länger geplant. Die Frau hatte demnach monatelang eine Schwangerschaft vorgetäuscht und später verkündet, ein Kind zur Welt gebracht zu haben. In der Wohnung des Paares war demnach alles für eine Baby-Willkommensfeier vorbereitet.