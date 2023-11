Expo 2030 findet in saudi-arabischer Hauptstadt Riad statt

Die Weltausstellung 2030 findet in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt. Wie das fĂŒr die Vergabe zustĂ€ndige Bureau International des Expositions (BIE) in Paris am Dienstag mitteilte, stimmten 119 BIE-Mitgliedstaaten fĂŒr Riad, das somit in der ersten Abstimmungsrunde die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit erhielt. 29 Stimmen gingen demnach an die sĂŒdkoreanische Hafenstadt Busan, 17 an Italiens Hauptstadt Rom.