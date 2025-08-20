250 Millionen: EuroMillionen-Jackpot geht an einen Einzelgewinner

Der Euromillionen-Jackpot war diese Woche wieder prall gefüllt. Als Mehrstaatenlotterie werden dort teils gigantische Summen ausgezahlt. Am 19. August ging es um sagenhafte 250 Millionen Euro, die von einem einzigen Los geknackt wurden. Bei dem glücklichen Gewinner soll es sich um einen Franzosen handeln.

Die Gewinnzahlen für den Jackpot lauteten 24, 31, 34, 41, 43 sowie die Sterne 6 und 8. Nähere Informationen zu dem Gewinner sind nicht bekannt. Es steht nur fest, dass diese Rekordsumme ihn schlagartig zu einem der reichsten Franzosen macht.