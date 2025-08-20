Welt

250 Millionen: EuroMillionen-Jackpot geht an einen Einzelgewinner

Euromillionen Ziehung: Lotto-Gewinner kommt aus Irland.
Bei dem Gewinner des Hauptpreises soll es sich um einen Franzosen handeln.
20.08.25, 13:38
Der Euromillionen-Jackpot war diese Woche wieder prall gefüllt. Als Mehrstaatenlotterie werden dort teils gigantische Summen ausgezahlt. Am 19. August ging es um sagenhafte 250 Millionen Euro, die von einem einzigen Los geknackt wurden. Bei dem glücklichen Gewinner soll es sich um einen Franzosen handeln.

Die Gewinnzahlen für den Jackpot lauteten 24, 31, 34, 41, 43 sowie die Sterne 6 und 8. Nähere Informationen zu dem Gewinner sind nicht bekannt. Es steht nur fest, dass diese Rekordsumme ihn schlagartig zu einem der reichsten Franzosen macht.

EuroMillionen-Rekordgewinner: "Anspruchsvoll für Blutdruck"

Hintergrund zur EuroMillionen-Lotterie

Die EuroMillionen sind eine Gemeinschaftslotterie, die in neun europäischen Ländern angeboten wird. Darunter:

  • Österreich
  • Belgien
  • Frankreich
  • Irland
  • Luxemburg
  • Portugal
  • Spanien
  • Schweiz
  • Vereinigtes Königreich 

Gespielt wird zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und freitags. Der Startjackpot liegt bei mindestens 17 Millionen Euro, kann aber – wie in diesem Fall – auf bis zu 250 Millionen Euro anwachsen. Nach diesem Rekordgewinn beginnt der Jackpot nun wieder von vorne.

(kurier.at, jde)  | 

