250 Millionen: EuroMillionen-Jackpot geht an einen Einzelgewinner
Der Euromillionen-Jackpot war diese Woche wieder prall gefüllt. Als Mehrstaatenlotterie werden dort teils gigantische Summen ausgezahlt. Am 19. August ging es um sagenhafte 250 Millionen Euro, die von einem einzigen Los geknackt wurden. Bei dem glücklichen Gewinner soll es sich um einen Franzosen handeln.
Die Gewinnzahlen für den Jackpot lauteten 24, 31, 34, 41, 43 sowie die Sterne 6 und 8. Nähere Informationen zu dem Gewinner sind nicht bekannt. Es steht nur fest, dass diese Rekordsumme ihn schlagartig zu einem der reichsten Franzosen macht.
Hintergrund zur EuroMillionen-Lotterie
Die EuroMillionen sind eine Gemeinschaftslotterie, die in neun europäischen Ländern angeboten wird. Darunter:
- Österreich
- Belgien
- Frankreich
- Irland
- Luxemburg
- Portugal
- Spanien
- Schweiz
- Vereinigtes Königreich
Gespielt wird zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und freitags. Der Startjackpot liegt bei mindestens 17 Millionen Euro, kann aber – wie in diesem Fall – auf bis zu 250 Millionen Euro anwachsen. Nach diesem Rekordgewinn beginnt der Jackpot nun wieder von vorne.
