Ein Fünftel der EU-Bevölkerung war 2023 armutsgefährdet

Rund ein Fünftel der EU-Bevölkerung war im Jahr 2023 in der EU laut am Mittwoch veröffentlichten Eurostat-Daten von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, das sind rund 94,6 Millionen Europäerinnen und Europäer.

Im Vergleich zu 2022 mit 95,3 Millionen Menschen (22 Prozent der Bevölkerung) ist diese Zahl leicht gesunken . In Österreich waren es 2023 17,7 Prozent der Bevölkerung. Österreich befindet sich damit im Drittel der am wenigsten gefährdeten EU-Länder.

Der Anteil der betroffenen Menschen variierte im Jahr 2023 in den EU-Ländern sehr stark. Die höchsten Werte wurden in Rumänien (32 Prozent), Bulgarien (30 Prozent), Spanien (27 Prozent) und Griechenland (26 Prozent) verzeichnet. Am wenigsten gefährdete Menschen gibt es dagegen in Tschechien (12 Prozent), Slowenien (14 Prozent) sowie Finnland und Polen (je 16 Prozent).