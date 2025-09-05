An einem Berufskolleg in Essen ist eine Lehrerin von einem Täter mit einem Messer attackiert und verletzt worden.

Wie die Bild berichtet, soll ein Schüler der Lehrerin in den Bauch gestochen haben, woraufhin der Mann flüchtete. Die Lehrkraft wurde schwer verletzt in ein Uniklinikum gebracht. Der tatverdächtige Schüler wurde kurz nach 11 Uhr in einem Park gemeldet. Bei der versuchten Festnahme stürmte der Schüler mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zu. Daraufhin kam es zum Schusswaffengebrauch.