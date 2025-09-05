Welt

Großeinsatz nach Messer-Attacke: Schüler soll auf Lehrerin eingestochen haben

Symbolbild: Ein deutsches Polizeiauto mit der Aufschrift "Polizei"
An einem Berufskolleg in Essen soll ein Schüler einer Lehrerin mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Es kam zu einem Schusswechsel.
05.09.25, 11:45
An einem Berufskolleg in Essen ist eine Lehrerin von einem Täter mit einem Messer attackiert und verletzt worden. 

Wie die Bild berichtet, soll ein Schüler der Lehrerin in den Bauch gestochen haben, woraufhin der Mann flüchtete. Die Lehrkraft wurde schwer verletzt in ein Uniklinikum gebracht. Der tatverdächtige Schüler wurde kurz nach 11 Uhr in einem Park gemeldet. Bei der versuchten Festnahme stürmte der Schüler mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zu. Daraufhin kam es zum Schusswaffengebrauch

Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht angegriffen. In Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass die Lehrerin gezielt attackiert wurde. 

Die Polizei riegelte das Gebäude ab. Zudem kreist ein Hubschrauber über der Schule. Rund 1.780 Schülerinnen und Schüler besuchen laut einem Sprecher der Stadt Essen das städtische Berufskolleg.

(kurier.at, pres)  |  Aktualisiert vor 2 Minuten

