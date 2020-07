Erdrutsch in Jade-Mine in Myanmar: Mehr als hundert Tote

Bei einem Erdrutsch in einem Jade-Bergwerk im Norden Myanmars sind am Donnerstag mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben sammelten die Bergarbeiter Steine in der jadereichen Gegend von Hpakant im Bundesstaat Kachin, als sie von einer durch starken Regen verursachten „Schlammwelle“ begraben wurden.

Möglicherweise Dutzende eingeschlossen

Zumindest ein Mensch soll in der Mine eingeschlossen sein; die Global Times, ein chinesischsprachiges Blatt, berichtet auf Basis von Angaben von Anwohnern sogar mehr als 200 eingeschlossene Bergleute.

„Der Bergungsprozess ist noch nicht abgeschlossen“, hieß es in einem Facebook-Beitrag der Feuerwehr. Im Jade-Zentrum Hpakant kommt es wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen immer wieder zu Unfällen.

Mehr dazu in Kürze